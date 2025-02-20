اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز

وطنا اليوم:وجّه الاتحاد الأردني لكرة السلة وشركة زين الأردن – راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، دعوتهما لجماهير كرة السلة الأردنية لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني لكرة السلة ونظيره السعودي، والتي ستقام يوم غد الجمعة 21 شباط في تمام الساعة 7 مساءً في قاعة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان.

وتأتي هذه الدعوة في إطار التعاون الذي يجمع الطرفين ودعم زين المستمر للرياضة الأردنية والمنتخبات الوطنية لكرة السلة واللاعبين، وتشجيع الجماهير على مؤازرة منتخب النشامى في هذه المواجهة، حيث ستتيح زين للحضور فرصة المشاركة في فعالياتها المميزة والفوز بجوائز خلال المباراة، في أجواء مليئة بالحماس والتشجيع لصقور الأردن.

كما تأتي هذه الخطوة من جانب زين ضمن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، حيث تحرص الشركة على تفعيل شراكاتها وإحداث الفرق في الميادين الرياضية بما ينعكس إيجاباً على الرياضة الأردنية.