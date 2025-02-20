جوليانا الصادق تجري عملية جراحية بعد إعلان اعتزالها

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، قررت البطلة الأردنية جوليانا الصادق اعتزال التايكواندو، وذلك بعد سنوات من تمثيل الأردن ورفع رايته في المحافل الدولية رغم معاناتها من إصابة استمرت لعقد كامل.

وأجرت الصادق، أمس، عملية جراحية في مركز “سبيتار” لعلاج الإصابة التي رافقتها طوال مسيرتها الرياضية، والتي تحاملت عليها من أجل تحقيق الإنجازات ورفع اسم الأردن عالياً.

وقدم الشارع الرياضي الأردني شكره وتقديره لجوليانا الصادق على مسيرتها المشرفة، متمنين لها الشفاء العاجل والتوفيق في مسيرتها المستقبلية.