بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

جوليانا الصادق تجري عملية جراحية بعد إعلان اعتزالها

منذ دقيقتان
جوليانا الصادق تجري عملية جراحية بعد إعلان اعتزالها

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، قررت البطلة الأردنية جوليانا الصادق اعتزال التايكواندو، وذلك بعد سنوات من تمثيل الأردن ورفع رايته في المحافل الدولية رغم معاناتها من إصابة استمرت لعقد كامل.

 

وأجرت الصادق، أمس، عملية جراحية في مركز “سبيتار” لعلاج الإصابة التي رافقتها طوال مسيرتها الرياضية، والتي تحاملت عليها من أجل تحقيق الإنجازات ورفع اسم الأردن عالياً.

 

وقدم الشارع الرياضي الأردني شكره وتقديره لجوليانا الصادق على مسيرتها المشرفة، متمنين لها الشفاء العاجل والتوفيق في مسيرتها المستقبلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

برعاية سمو الأميرة عالية الطباع “زها” يكرم الفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء”

15:13

اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز

15:10

بعد رفع رواتب المتقاعدين العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.!

14:26

الملك والعرش والأردن.. دونهم الرِقاب

14:23

بحث التعاون بين تجارة عمان وإدارة السير

14:21

المنظومة الإعلامية

13:11

وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل بالطفيلة بمنحة من الإتحاد الأوروبي بلغت حوالي 1,5 مليون دينار 

12:28

المقاومة تسلّم 4 جثث لأسرى إسرائيليين

11:28

رئيس بلدية إربد الكبرى يدخل مستشفى الأميرة بسمة اثر وعكة صحية

10:41

الملك عبدالله الثاني وتوكاييف يُجددا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وكازاخستان

05:29

الأردن.. مسؤول عن الرواتب متهم باختلاس 100 ألف دينار في دائرة حكومية

04:21

إدارة ترامب تبقي على تجميد المساعدات الخارجية رغم أمر المحكمة

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025