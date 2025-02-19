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أورنج الأردن الراعي وشريك الاتصالات الرسمي للمؤتمر السنوي الإقليمي السابع لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم

منذ 12 ثانية
أورنج الأردن الراعي وشريك الاتصالات الرسمي للمؤتمر السنوي الإقليمي السابع لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم

وطنا اليوم:بصفتها شريك الاتصالات الرسمي وكمزود رقمي رائد ومسؤول، اختتمت أورنج الأردن رعايتها للمؤتمر السنوي الإقليمي السابع الذي نظمته مؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم-فرع الجامعة الأردنية، تحت شعار: “الجيل “Z” في مقعد القيادة: قيادة الثورة الصناعية القادمة”، والذي أقيم برعاية رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، مسهمة في إنجاح فعاليات المؤتمر. وكان المؤتمر الذي عقد على مدار يومي 8 و9 شباط الجاري في فندق فورسيزونز، قد شهد حضوراً واسعاً يقدّر بـنحو 350 إلى 400 مشارك، من بينهم طلاب، وأعضاء هيئة تدريسية، ورواد أعمال، وباحثون. وتضمن جدول أعمال المؤتمر نقاشات معمّقة حول العديد من المواضيع المهمة، بما في ذلك الاستدامة والابتكار البيئي، والثورة الخضراء والمدن الذكية، وقيادة مهندسي الجيل Z للتحوّل نحو البنية التحتية الذكية، إلى جانب مواضيع أخرى تناولت إدارة المشاريع ومحو الأمية المالية.
وحيث يعد هذا المؤتمر منصة حيوية تجمع العقول المبدعة والخبرات المتميزة، فقد أتاح للحضور في نسخته لهذا العام فرصة التفاعل مع نخبة من الخبراء والقيادات في مجالات التكنولوجيا والصناعة، كما وفر المؤتمر بيئة ملهمة ومحفزة للحوار المفتوح حول مستقبل التكنولوجيا الصناعية وسبل تمكين الجيل القادم من المهندسين والقادة من تأدية دور ريادي ومحوري في دفع عجلة التحول الرقمي.
ومن خلال رعايتها للمؤتمر، تؤكد أورنج الأردن التزامها المستمر بدعم قطاع التعليم وتمكين الشباب وتبني أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز الابتكار الرقمي، إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الأجيال القادمة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً في المجالات الصناعية والرقمية. ويعكس دعم أورنج لهذا الحدث رؤيتها الاستراتيجية في بناء مجتمع رقمي متطور، يتيح للشباب الفرص للإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. هذا وتسعى الشركة من خلال شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية إلى تعزيز التكامل بين قطاعي التعليم والصناعة، ما يسهم في خلق جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وتوظيف التقنيات المتطورة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن والمنطقة.


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