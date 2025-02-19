برنامج “الشباب الآن” الممول من شركة البوتاس العربية يستأنف أنشطته من مدارس الأغوار الجنوبية

وطنا اليوم:استأنف برنامج “الشباب الآن” الذي تموّله شركة البوتاس العربية، وبإشراف وزارة التربية والتعليم أنشطته في 4 مدارس في الأغوار الجنوبية وذلك بعد انتهاء العطلة المدرسية الشتوية.

وتميّزت انطلاقة البرنامج الذي تنفذه شركة جسور، بعروض أولية شيّقة قدّمها على مدار ثلاثة أيام ما بين 9 و11 شباط، طلاّب وطالبات كل من مدرسة المزرعة الثانوية للبنين، ومدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات- التي شكّلت مع مدرسة غور الصافي الثانوية للبنات فرقاً مختلطة تضمُ كل منها ثلاث طالبات من كل مدرسة- إضافة إلى مدرسة غور حديثة الثانوية للبنات.

وشارك في التدريب، معلّم أو معلُمة من لبنان -سبق لهم أن شاركوا بالنسخة اللبنانية من “الشباب الآن” – فيما رافقت رئيسة دائرة التعليم الثانوي في وزارة التربية اللبنانية الأستاذة دينا عثمان الطلاب المشاركين خلال ورش العمل، مقدمةً خبراتها وملاحظاتها، خاصة أنها كانت أحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج “الشباب الآن”-لبنان.

كما شارك الطالب اللبناني عمر عمر من ثانوية بخعون الرسمية، في ورش العمل الثلاثة، ناقلاً إلى الطلاب خلاصة تجربته في برنامج “الشباب الآن” قبل أعوام، والتي، شكُلت -بحسبه- أساساً للمهارات الفردية التي يستعين بها في الجامعة كل يوم حيث يدرس الهندسة المدنية، وبخاصة لناحية الثقة بالنفس للعمل ضمن فريق، او للعرض أمام جمهور.

وتأتي ورش العمل هذه تمهيدا للزيارات الميدانية التي ستحمل فرق الطلاب والطالبات المشاركين، إلى مواقع الإرث الثقافي التي اختارها كل فريق في مختلف المحافظات الأردنية.

وكانت شركة البوتاس العربية قد أعلنت عن تمويلها لبرنامج ” الشباب الآن” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في شهر تشرين الأول 2024، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين 300 طالب من 11 مدرسة في محافظات الجنوب، من خلال دمجهم في تجربة تعليمية ثرية تُعرّفهم بتراثهم الثقافي وتُكسِبهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل في هذا المجال، حيث سيتم تشكيل 5 فرق للمشاركة في مسابقةٍ شيّقةٍ، يعملون خلالها على اختيار مواقع أثرية وسياحية في الأردن وخارجه لعرضها في نهاية البرنامج بطرقٍ إبداعيةٍ