أكثر من 18 ألف شجرة زرعَتها.. زين تواصل مساهماتها لأردن أخضر بزراعة 500 شجرة في مدينة الحُسين للشباب

وطنا اليوم:تأكيداً على التزامها بالتصدي لظاهرتي التغيّر المناخي والتصحر في المملكة، وانطلاقاً من استراتيجيتها لإدارة الاستدامة؛ نظّمت شركة زين الأردن وضمن مُبادراتها وبرامجها للاستدامة البيئية، فعالية تطوعية لزراعة 500 شجرة تنوعت ما بين حرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب.

وأقيمت الفعالية بحضور مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين من موظفي زين ومجموعة مالكي دراجات فيسبا في الأردن (Vespa Jordan Riders)، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن مبادرات شركة زين الأردن وبرامجها البيئية الهادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز التنوع الحيوي والبيولوجي، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن مستقبل مُستدام للأجيال القادمة، كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المُشاركة الفاعلة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية البيئية، فضلاً عن تنمية الطابع الحضاري والجمالي اللذان يتميز بهما الأردن.

ووصل العدد الإجمالي للأشجار التي قامت الشركة بزراعتها حتى اليوم ضمن برامجها ومبادراتها في مختلف محافظات ومناطق المملكة إلى 18150 شجرة، إذ تواصل زين وضمن جهودها المُستمرة لحماية البيئة عقد شراكات فاعلة مع عدّة جهات محلية، كاتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تجمعها مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية “الملول” في محمية غابات اليرموك، حيث قامت الشركة بإعادة تأهيل مساحة ضمن المحمية وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي، عبر تمويلها وتزويدها بشجرة الملول، وتخصيص منطقة تحمل اسم “زين” داخل المحمية وزراعتها بـ 250 شجرة، كما تدعم الشركة وعبر مُشاركتها في مشروع القافلة الخصراء مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة مزارعي الأردن الأقل حظاً ممن يمتلكون أراضٍ زراعية وليس لديهم القدرة المادية لاستكمال زراعتها، للمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي عبر ضمان دخل مُستدام لهم، وتمكينهم اقتصادياً لاستعادة قُدراتهم الإنتاجية، حيث وصل عدد المزارعين الأردنيين المدعومين من الشركة إلى 55 مُزارعاً، فضلاً عن مواصلتها وبشكل دوري بزراعة غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج