الملكية الأردنية تُحققّ المركز الثالث بين أفضل شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط

وطنا اليوم:تقديرًا لالتزامها بجداول إقلاع رحلاتها وهبوطها، حققت شركة الخطوط الجوية الملكية المركز الثالث في دقة المواعيد لعام 2024 وفقًا لتقرير شركة تحليلات الطيران “سيريوم”، الرائدة العالمية في تحليلات الطيران ومقرها المملكة المتحدة، الذي أعدتّه مطلع العام الحالي ويضم جميع شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تُشير التحليلات الداخلية لشركة الملكية الأردنية إلى أنها تحتل مكانة بين أفضل 10 شركات طيران على مستوى العالم.

واعتمد التقرير على دراسة مدتها 12 شهرًا، غطت معلومات كاملة عن الرحلات لمجموعة واسعة من شركات الطيران؛ بما فيها الملكية الأردنية، واستُنِد إليها في إصدار قائمة بأفضل شركات الطيران والمطارات والشركات منخفضة التكاليف في مجال دقة المواعيد لعام2024.

وبهذه المناسبة، عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عن سعادة الشركة بأن تستهل عام 2025 باستحقاق هذا الترتيب المتقدم بين أفضل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دقة المواعيد؛ جنبًا إلى جنب مع معاييرنا الداخلية، ما يُعزز مكانتنا في صناعة الطيران، مؤكدًا حرص الشركة على المحافظة على هذه الميزة التنافسية، وتحقيق تطلعات الشركة والمسافرين، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الجوية والأرضية لهم.