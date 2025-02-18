بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

منذ 25 ثانية
الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

وطنا اليوم:حقق الفريق الأردني للمبارزة إنجازاً مهماً في بطولة كأس العالم للمبارزة تحت 20 عامًا التي أقيمت في أوزباكستان، حيث تمكن من تحسين تصنيفه العالمي بشكل ملحوظ بعد منافسات قوية.
فقد كان الفريق في الترتيب السابق يحتل المركز 46 عالميًا برصيد 36 نقطة، ولكن بعد الأداء المتميز في البطولة، تمكن الفريق من رفع تصنيفه والحصول على 60 نقطة إضافية. وبذلك ارتفع تصنيفه إلى المركز 32 على مستوى العالم، بينما جاء في المركز 11 على مستوى قارة آسيا.
تُعتبر هذه النتيجة إنجازًا كبيرًا للاتحاد الأردني للمبارزة، الذي يسعى دائمًا لتطوير رياضة المبارزة في المملكة ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين العربي والدولي ويواصل الفريق تقديم أداء قوي وتفاني في التدريب، مما يعزز فرصه في المستقبل للمنافسة على المزيد من البطولات الدولية.
الاتحاد الأردني للمبارزة يعرب عن فخره بهذا الإنجاز ويؤكد عزمه على استمرارية تطوير لاعبيه للوصول إلى أعلى المستويات العالمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

مجلس الوزراء يقر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

09:55

21.116 مليار دولار احتياطيات الأردن الأجنبية حتى كانون الثاني 2025

09:50

تحطم طائرة في كندا وإصابة 17 من ركابها

09:47

الملك يجري عملية فتق جراحية في مدينة الحسين الطبية

09:42

‏يكفي أن نقول: الأردن سينتصر

09:34

ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 3,1% الشهر الماضي

09:28

انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف النار: هل ينسحب الإسرائيليون من لبنان؟

09:22

بن غفير: من يشجع الهجرة لا يدخل منازل متنقلة لغزة

09:16

الاحتلال يقرر إنشاء إدارة خاصة للهجرة الطوعية من غزة

09:13

مستوطنون يحرقون مركبات بجنوبي الخليل والاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة

05:09

عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في “كأس الأبطال”

02:05

مع دخول الموعد المقرر .. جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله