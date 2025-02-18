الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

وطنا اليوم:حقق الفريق الأردني للمبارزة إنجازاً مهماً في بطولة كأس العالم للمبارزة تحت 20 عامًا التي أقيمت في أوزباكستان، حيث تمكن من تحسين تصنيفه العالمي بشكل ملحوظ بعد منافسات قوية.

فقد كان الفريق في الترتيب السابق يحتل المركز 46 عالميًا برصيد 36 نقطة، ولكن بعد الأداء المتميز في البطولة، تمكن الفريق من رفع تصنيفه والحصول على 60 نقطة إضافية. وبذلك ارتفع تصنيفه إلى المركز 32 على مستوى العالم، بينما جاء في المركز 11 على مستوى قارة آسيا.

تُعتبر هذه النتيجة إنجازًا كبيرًا للاتحاد الأردني للمبارزة، الذي يسعى دائمًا لتطوير رياضة المبارزة في المملكة ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين العربي والدولي ويواصل الفريق تقديم أداء قوي وتفاني في التدريب، مما يعزز فرصه في المستقبل للمنافسة على المزيد من البطولات الدولية.

الاتحاد الأردني للمبارزة يعرب عن فخره بهذا الإنجاز ويؤكد عزمه على استمرارية تطوير لاعبيه للوصول إلى أعلى المستويات العالمية