وزارة الشباب تعلن عن بطولة الشباب الرمضانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب اليوم الاحد، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2025، والتي تنظمها الوزارة للعام الرابع على التوالي، بمشاركة فرق شبابية رياضية من جميع محافظات المملكة.

وتهدف البطولة إلى استثمار طاقات الشباب، وتعزيز الثقافة الرياضية، وخلق أجواء تنافسية ترويحية إيجابية، إلى جانب اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين.

وتأتي بطولة هذا العام بحلة جديدة، حيث ستشهد مشاركة 240 فريقًا يتنافسون على مستوى المحافظات للفوز بألقاب أبطال المحافظات، ما يعزز روح التحدي والإثارة في المنافسات.

وتقام مباريات البطولة تحت إشراف كابتن المنتخب الوطني السابق جريس تادرس، خلال الفترة من 7 وحتى 21 آذار المقبل، داخل الصالات الرياضية في المراكز الشبابية والمجمعات الرياضية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وستُمنح جوائز قيّمة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافةً إلى جوائز فردية لأفضل فريق، وأفضل حارس مرمى، وهداف البطولة. كما سيتم تقديم جائزة لأفضل مقطع مصور من المشجعين، تشجيعًا لدور الجمهور في دعم الفرق المشاركة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البطولة مستمر حتى 20 من شباط، عبر الرابط التالي: (https://championships.moy.gov.jo).

ودعت الوزارة الفرق في مختلف المحافظات إلى الإسراع في التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة الرياضية المميزة، مؤكدةً حرصها على توفير بيئة تنافسية عادلة تعزز من تطور مهارات الشباب الرياضيين في المملكة.