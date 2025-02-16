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الفوسفات: 607 ملايين دينار الأرباح الإجمالية للمجموعة قبل الضريبة لعام 2024

منذ ساعتين
الفوسفات: 607 ملايين دينار الأرباح الإجمالية للمجموعة قبل الضريبة لعام 2024

الفوسفات : 462 مليون دينار أرباح صافية للمجموعة بعد الضريبة للعام الماضي

الفوسفات: 1.213 مليار دينار صافي مبيعات المجموعة لعام 2024

الفوسفات: نمو ملحوظ في قيمة حقوق الملكية وموجودات المجموعة للعام الماضي

الفوسفات: ارتفاع إنتاج ومبيعات المجموعة من الفوسفات الخام والأسمدة وحامض الفوسفوريك للعام 2024

وطنا اليوم:حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية ” شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها” للعام 2024، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 607 ملايين دينار، وأرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 462 مليون دينارمقارنة ب 447 مليون دينار خلال عام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 3.4%.

وأظهرت البيانات الموحدة أن صافي مبيعات المجموعة خلال العام الماضي بلغت 1.213 مليار دينار.

كما أظهرت البيانات نموا ملحوظا في حقوق الملكية وموجودات المجموعة للعام 2024، حيث زادت حقوق الملكية للعام الماضي على 137 مليون دينار وبمعدل نمو سنوي بلغ 8 %.

وأكدت بيانات المجموعة، أنه بالرغم من الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الأسمدة عالميًّا، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في نفقات التأمين والشحن البحري للعام 2024، استطاعت المجموعة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، حيث زاد نصيب السهم من الأرباح الصافية من 180% من القيمة الاسمية للسهم عام 2023 إلى 187% للعام 2024.

وتظهر نتائج أعمال المجموعة مؤشرات إيجابية في كميات الإنتاج والمبيعات لمادة الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، وحامض الفوسفوريك خلال العام الماضي 2024 مقارنة بالعام 2023، ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها المجموعة وقدرتها على تنفيذها بكل كفاءة واقتدار


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