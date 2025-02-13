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مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً قياسياً في صافي أرباحها لعام 2024

منذ 43 ثانية
مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً قياسياً في صافي أرباحها لعام 2024

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024، مسجلةً نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 50%، حيث بلغ 160مليون دينار أردني مقارنة بـ 106 مليون دينار أردني في عام 2023، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي للأعمال الأساسية للمجموعة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بالنتائج المالية التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي أسهمت في تعزيز استقرار الأردن ودعم اقتصاده.
وأشاد السالم برؤية جلالة الملك الاستشرافية التي عززت مكانة الأردن الاقتصادية، وأسهمت في تمكين مؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل. كما أعرب عن شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني على دوره الريادي في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قوته من خلال سياساته النقدية الحكيمة وإجراءاته الرقابية الفعالة.
وأشار إلى أن النتائج القوية تعكس نجاح استراتيجية المجموعة في تنمية أعمالها وتعزيز مكانتها في السوق المصرفي المحلي والإقليمي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موضحاً أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت مع نهاية العام الماضي بنسبة 8.5%، لتصل إلى 8.2 مليار دينار.
ولفت السالم، إلى ارتفاع ودائع العملاء مع نهاية العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 5.5 مليار دينار في نهاية العام 2023، فيما استقرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مع نهاية العام 2024 عند حاجز 3.4 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بأداء المصرف الأهلي العراقي والذي يعد جزءاً من المجموعة، أوضح السالم أن المصرف سجل نمواً ملحوظاً في جميع مؤشراته المالية، مشيراً إلى نجاح استراتيجية المصرف التوسعية في السوق العراقي والتي كان لها دور بارز في تحقيق نتائج إيجابية. ولفت إلى أن المصرف الأهلي العراقي عمل على رفع رأسماله إلى 400 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، كما سيواصل خططه لتعزيز رأس المال من خلال رسملة الأرباح المدورة، مما يعكس التزامه بتعزيز مكانته والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد.


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