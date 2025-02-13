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اطردوا إسرائيل .. رسالة جماهير سيلتك في ليلة الأبطال

منذ 47 ثانية
اطردوا إسرائيل .. رسالة جماهير سيلتك في ليلة الأبطال

وطنا اليوم:اختارت جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي، أكبر مباراة للفريق هذا الموسم، لتهاجم إسرائيل، أمام الملايين من متابعي كرة القدم.
المباراة كانت لسيلتك أمام عملاق أوروبا، بايرن ميونيخ الألماني، ضمن دور الملحق في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
وخلال اللقاء الحاسم بدوري الأبطال، ومع انطلاق الشوط الثاني تحديدا، رفعت الجماهير لافتة عريضة، عليها عبارة “أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل”.
كما تلون جانب من الملعب باللون الأحمر تماما، في إشارة إلى “البطاقة الحمراء” التي ترمز للطرد في كرة القدم.
ووزعت رابطة مشجعي سيلتك، التي تعرف باسم “الفيلق الأخضر”، منشورات عليها تفاصيل حملة “أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل”.
وكتب المنشور: “الرجاء إظهار الكارت الأحمر لإسرائيل، ورفع اللافتة الحمراء، كي تكون رسالة مباشرة للاتحاد الأوروبي للكرة والفيفا لطرد إسرائيل من المشاركة في مسابقات كرة القدم القارية والدولية”.
وأضاف المنشور: “إسرائيل ترتكب مذبحة وتقوم بالتطهير العرقي، إنها تمارس الاحتلال، وتحتل بطريقة غير قانونية مناطق فلسطينية، خرقا للمواثيق الدولية”.
وسرد المنشور عدد لاعبي كرة القدم الفلسطينيين الذين تعرضوا للقتل خلال الحرب الأخيرة، والذين تجاوز عددهم 380 لاعبا.


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