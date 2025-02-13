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شركة البوتاس العربية تؤكد دعمها لمواقف الملك عبدالله الثاني الثابتة

منذ 31 ثانية
شركة البوتاس العربية تؤكد دعمها لمواقف الملك عبدالله الثاني الثابتة

وطنا اليوم:تقدر شركة البوتاس العربية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وجميع العاملين فيها، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز المواقف المبدئية الوطنية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، والتي تعكس بوضوح وجلاء موقف الأردن قيادة وشعبا من قضية الأمتين العربية والإسلامية المركزية، القضية الفلسطينية، وإصرار الأردن على أن يسترجع الشعب الفلسطيني البطل كامل حقه في أرضه ليقيم عليها دولته المستقلة التي نصت عليها القرارات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد عكست المواقف المشرفة التي عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وخلال لقاءه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي، ومع القيادات السياسية الأمريكية سواء كانوا أعضاء الإدارة أو الكونغرس الأمريكي، ثوابتا راسخة في الإصرار على بقاء الشعب الفلسطيني الشقيق على ترابه التاريخي ورفض تهجيره ويؤيدها الشعب الأردني الوفي كل التأييد.
ويعبر العاملون في الشركة عن وقوفهم خلف جلالة الملك في الإصرار على الدفاع عن مصالح الأردن العليا وثوابته التاريخية الراسخة، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن .
حمى الله الملك المفدى، وولي عهده الأمين، وأيد الله الشعب الأردني وجيشه لتبقى راية الأردنيين تخفق بالقمة


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