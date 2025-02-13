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ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشا

منذ 11 ثانية
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشا

وطنا اليوم:واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث ارتفعت نصف دينار في السوق المحلي الأردني ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 للبيع من قبل محلات الصاغة عند 58.90 دينار، والشراء عند 56.90 دينار.
كما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 67.40 دينار (للبيع من الصاغة) والشراء عند 65.10 دينار.
كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 52.30 للبيع ، و 48.30 دينار للشراء


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