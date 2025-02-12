بنك ABC الإسلامي يعلن عن أرباح صافية بقيمة ٥٢.٣ مليون دولار أمريكي للعام ٢٠٢٤

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت ٥٢.٣ مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها ١٣٪ على أساس سنوي، مقارنة مع ٤٦.٣ مليون دولار في عام ٢٠٢٣. ويعود الفضل لهذه النتائج إلى نمو الأعمال الرئيسية وزيادة متوسط قيمة الأصول. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

حصل بنك ABC الإسلامي على جائزة “أفضل مؤسسة مالية إسلامية في البحرين” ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم لعام ٢٠٢٤. يُؤكّد هذا اللقب المرموق على الأداء المالي القوي لبنك ABC الإسلامي، والتزامه بالتحول الرقمي المستمر والتوسع الإستراتيجي، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويل إسلامية مُصممة خصيصًا حسب احتياجات العملاء.

كما تتضمن الجوائز الأخرى التي حصل عليها بنك ABC الإسلامي في عام ٢٠٢٤ ما يلي:

أفضل بنك تمويل إسلامي في البحرين حسب استطلاع IFN للبنوك.

البنك الإسلامي الأكثر تطورًا في البحرين من قبل مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي.

أفضل صفقة تمويل إسلامي في العام – أمريكا الشمالية، وذلك لدور بنك ABC كمدير مشترك ووكيل في صفقة بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي لمؤسسة التأجير الجوي Air Lease Corp ضمن جوائز مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية ٥٢.٣ مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها ١٣٪ عن العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية ١٧٨.٧ مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها ٢٠% عن العام الماضي، بينما بلغ صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة قدرها ٢٣.٨%.

بلغت المصروفات التشغيلية ١٣.٨ مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها ٢٦.٧% مقارنة مع ١٠.٩ مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية للغاية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ٤٥.٩٪.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “يسرّنا الإعلان عن الأداء القوي الذي حققه البنك لعام ٢٠٢٤ مع أرباح صافية قدرها ٥٢.٣ مليون دولار أمريكي. في ظل ظروف السوق والاقتصاد الصعبة، يُظهر تحقيق زيادة في صافي الربحية بنسبة ١٣% على أساس سنوي مدى التزام البنك بالنمو المستدام وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف. لقد واصلنا تعزيز خطوط أعمالنا الأساسية، مع توجيه استثمارات مُحددة نحو التحول الرقمي بهدف تحسين خدمة عملائنا والتأقلم مع متطلباتهم المتغيرة. وقد كان ذلك موضع تقدير من قبل السوق، حيث حصد البنك عدة جوائز خلال العام، أهمها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في البحرين من قبل مجلة جلوبال فاينانس المرموقة، والتي حصل عليها البنك للعام الثاني على التوالي. لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود فريقنا الدؤوبة ووجود دعم قوي من قبل مساهمي البنك والتوجيهات القيّمة من مجلس الإدارة. إنني ممتن للفريق المجتهد في بنك ABC الإسلامي، وأتوجه بالشكر لمجلس الإدارة والمساهمين. وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك ABC الإسلامي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم ودعمهم المستمر. نتطلع لبدء العام الجديد بطاقة متجددة وحيوية، مع تفاؤل يشوبه الحذر بتحقيق نتائج أفضل في عام ٢٠٢٥.”

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع ١٤.٤ مليون دولار أمريكي مقارنة مع ١١.٢ مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية للربع الرابع ٤٧.٤ مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها ٢٣.٤ ٪ عن الربع الرابع من العام الماضي، بينما بلغ صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة قدرها 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية ٢.٦ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ٢.٥ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال (للسنة المالية):

بلغت الأرباح الصافية ٥٢.٣ مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها ١٣٪ عن العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية ١٧٨.٧ مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها ٢٠% عن العام الماضي، بينما بلغ صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة قدرها ٢٣.٨%.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للسنة ١.٤ مليون دولار أمريكي مقارنة مع ١.٨ مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية ١٣.٨ مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها ٢٦.٧% مقارنة مع ١٠.٩ مليون دولار أمريكي للعام الماضي. مع عدم احتساب النفقات الاستثنائية غير المتكررة، ارتفعت المصروفات بنسبة ٥.٦% مقارنة بالعام الماضي.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي ٢.٨٦٥ مليار دولار أمريكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، مقارنة مع ٢.٥٠١ مليار دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٣.

بلغت الاستثمارات ١.٣ مليار دولار أمريكي، مقارنة مع ٨٠٩ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٣.

بلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة ١.٥٥٠ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ١.٥٦٦ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٣.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٣٦٤ مليون دولار أمريكي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، مقارنة مع ٣٢٨ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٣.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية للغاية مع كفاية رأس المال بنسبة ٤٥.٩٪، في الغالب من المستوى الأول، والتي بلغ مجموعها ٤٤.٨٪.