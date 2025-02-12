الريال وبرشلونة يتجنبان الكلاسيكو في قرعة كأس إسبانيا

وطنا اليوم:أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ظهر اليوم الأربعاء عن مواجهتين مثيرتين، بينما أبعدت ريال مدريد عن غريمه برشلونة.

ويلتقي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، فيما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد.

وتُلعب مباراتا الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من 25 إلى 27 فبراير/ شباط، فيما تقام مواجهتا الإياب في الفترة بين 1 و3 أبريل/ نيسان.

ويلعب برشلونة مباراة الذهاب على ملعبه “لويس كومبانيس”، بينما ستكون موقعة العودة على ملعب أتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر، سيخوض ريال مدريد موقعة الذهاب على ملعب سوسيداد، ثم سيستضيف الإياب على “سانتياجو برنابيو”.

وكان برشلونة صعد لنصف النهائي عقب التغلب على فالنسيا بنتيجة 5-0، كما فاز أتلتيكو مدريد على خيتافي بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2، بينما فاز ريال سوسيداد في نفس الدور على أوساسونا بهدفين دون رد.