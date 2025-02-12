بنك القاهرة عمان يشارك في قمة النمو الأخضر الذي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية‎

وطنا اليوم:شارك بنك القاهرة عمان في قمة النمو الأخضر في الأردن التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في فندق فور سيزونز – عمان.

بحضور مديرة ورئيسة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بييري ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ورئيس التعاون، ووفد الاتحاد الأوروبي إلى الأردن باتريك لامبريختس وممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي الأردني والقطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي.

تمثلت مشاركة بنك القاهرة عمان في الجلسة النقاشية في دور البنك في مجال التمويل الأخضر وخصوصا دعم المشاريع المستدامة، واهمية تسهيل الاستثمار في الطاقة النظيفة، ودور التثقيف المالي في تعزيز الوعي حول التمويل الأخضر وتمكين المستفيدين من تلك البرامج من تبني حلول مستدامة وعملية.

بحث المشاركون في القمة تأثير مبادرات التمويل الأخضر للبنك في الاردن ومساهمته في هذا المجال، وركزت بشكل خاص على تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) وبرنامج تسهيل التجارة (TFP). اذ تساعد تلك البرامج الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنيات مستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.

بنك القاهرة عمان يشارك في قمة النمو الأخضر

شارك بنك القاهرة عمان في قمة النمو الأخضر التي عقدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في فندق فور سيزون في عمان.

وسلطت القمة الضوء على تأثير مبادرات التمويل الأخضر للبنك في البلاد، وركزت بشكل خاص على تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) وبرنامج تسهيل التجارة (TFP) .

وشارك بنك القاهرة عمان في الجلسة النقاشية في محور دور التمويل الأخضر في دعم المشاريع المستدامة، اضافة إلى التركيز على أهمية GEFF في تسهيل الاستثمار في الطاقة النظيفة، ودور التثقيف المالي في تعزيز الوعي حول التمويل الأخضر وتمكين المستفيدين من تبني حلول مستدامة.

وكان من أبرز المتحدثين خلال أعمال القمة السيدة غريتشن بييري ، مديرة ورئيسة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدكتور معاوية الردايدة – وزير البيئة، والسيد باتريك لامبريختس – رئيس التعاون، ووفد الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

وتساعد هذه البرامج الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنيات مستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة وعقدت القمة بمشاركة ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفد الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، وممثلين عن البنك المركزي والقطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي.