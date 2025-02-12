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غوارديولا يفسر سبب عدم مشاركة مرموش أساسيا أمام الريال

منذ دقيقتان
غوارديولا يفسر سبب عدم مشاركة مرموش أساسيا أمام الريال

وطنا اليوم:فسر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب قراره بعدم إشراك المصري عمر مرموش بالتشكيلة الأساسية لمباراة الفريق أمام ريال مدريد بذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأسقط ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وفضل غوارديولا الاعتماد على جاك غريليتش في التشكيلة الأساسية، حيث لعب الأخير إلى جانب سافينيو وإيرلينغ هالاند في خط الهجوم.
وتحدث غوارديولا عن سبب قراره قائلا: “هناك لاعبون يقدمون لك شيئا في مباريات معينة”، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد مراقبة التدريبات وتقييم الأداء في الفترة التي سبقت المباراة.
وأضاف غوارديولا: “لقد شاهدت التدريبات وفي أشياء كثيرة، ولهذا السبب قررت البدء بغريليتش”.
ويأتي قرار غوارديولا رغم مشاركة عمر مرموش في التشكيلة الأساسية لآخر 3 مباريات لعبها مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
يذكر أن مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها حوالي 75 مليون يورو، وفقًا للتقارير الإعلامية.
ومع ذلك، لا يزال النجم المصري ينتظر افتتاح سجله التهديفي مع الفريق الإنجليزي.


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