الأربعاء: عدم استقرار جوي وأمطار في جميع المناطق

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الأربعاء باردًا في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتتأثر المملكة تدريجياً في ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يحتمل أن يمتد هطول المطر في ساعات المساء ليشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.

ويكون الطقس يوم غدٍ الخميس باردًا وغائما جزئيا في اغلب المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق، وباردا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية لاسيما شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 2، وفي مرتفعات الشراة 7 – 1, وفي مناطق البادية 15 – 1, وفي مناطق السهول 13 – 4, وفي الأغوار الشمالية 18 – 9, وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12, وفي البحر الميت 19 – 11، وفي خليج العقبة 20 – 9 درجة مئوية.