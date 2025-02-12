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الصفدي: العرب قادرون على تقديم خطة بديلة لخطة ترامب

12 فبراير 2025
الصفدي: العرب قادرون على تقديم خطة بديلة لخطة ترامب

وطنا اليوم_قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، “قدمنا موقفنا لترامب بالعمل من أجل سلام عادل وشامل وعدم تهجير الفلسطينيين”.

وأضاف الصفدي في حديثه لقناة “الجزيرة”، منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن “مقترح ترامب بالسيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين لمكان آخر يعيد العالم لحقبة الاستعمار”.

 

وتابع: “قلنا لترامب إن فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”، و”لنا رؤيتنا ولترامب رؤيته، ونؤمن بإمكانية إعمار غزة دون تهجير أهلها”.

 

وأردف الصفدي: “نعمل من أجل بلورة خطة عربية تقوم على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها”.

 

وشدد على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا بتطبيق حل الدولتين.

 

واستكمل وزير الخارجية: “أولويتنا حماية الأردن والأردنيين وهذه القاعدة التي انطلقنا منها بالحوار مع ترامب”.

 

وقال: “نعمل على تمكين أهل غزة بتقديم المساعدات وتوفير فرص العلاج في الأردن”.

 

وأضاف الصفدي: “التنسيق العربي قادر على تقديم خطة بديلة لخطة ترامب وإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة”.


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