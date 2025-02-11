الهيئة التنسيقة العليا لأحزاب من أجل الوطن تعلن عن إنطلاق أعمالها وتصدر بيان خاص ردا على تصريحات ترامب

وطنا اليوم_أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب من أجل الوطن والتي تشكلت من ٩ أحزاب أردنيه بداية هذا العام إنطلاق أعمالها في إجتماعها الذي عقد مساء هذا اليوم الثلاثاء .حيث ترافق الإعلان عن الهيئة مع تنفيذ وقفة لامناء عامين الأحزاب التي تشكل هذه الهيئة لدعم الموقف الوطني الرافض لمشروع التهجير والاعلان عن الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشميه وإصدار بيان بهذا الخصوص. حيث تزامن ذلك مع زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة وإجتماعه مع الرئيس الأمريكي ترامب الله كما تم الإتفاق على وضع خطة قانونية لمواجهة قضية التهجير.ومن الجدير بالذكر ان الهيئة التنسيقة العليا لأحزاب من أجل الوطن تشكلت على فكرة العمل الحزبي التشاركي للوصول لتحالفات دائمة بين أعضاء الهيئة.كما سيكون هناك خطة عمل مشتركة لأعضاء الهيئة تعالج عدد من التحديات التي تواجه العمل الحزبي وتخلق فرص لشراكة فاعلة ومستدامه.

_مرفقا البيان الصادر عن الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب من أجل الوطن

صادر عن الهيئة التنسيقيه العليا لأحزاب من أجل الوطن ..الثلاثاء ١١شباط٢٠٢٥