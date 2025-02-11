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مصلحة وطني فوق كل إعتبار

منذ 3 ثواني
مصلحة وطني فوق كل إعتبار

وطنا اليوم_بقلم المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات_ما قامت به بعض القنوات العربية وأذرعها الإعلامية من تحريف متعمد لتصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه من خلال الترجمة وبعدها النشر، هو قمة في الأنحطاط وعدم المهنية وعدم النزاهة، 

والأسوأ من ذلك أن بعض الإعلاميين داخل هذا الوطن الغالي يشاركون في هذه اللعبة الإعلاميه القذرة، في محاولة لتحجيم موقف الأردن وتشويه دوره الوطني والإنقلاب على كل الثوابت الأردنية .

   يتضح تماماً كمحامي دولي ومراقب بعد متابعة اللقاء كيف أن العمل الصحفي والإعلامي أصبح ” هجينياً ” لدى بعض الجهات الإعلامية التي لا تملك أي إلتزام بالمهنية أو أخلاقيات وشرف المهنة.

 بيت القصيد من اللقاء وكما قال في البيت الأبيض جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه اليوم : علينا أن نعمل ما فيه مصلحة لبلدنا ونقطة .


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