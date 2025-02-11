منتخب النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا آذار المقبل

وطنا اليوم:أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني، مع كوريا الشمالية يوم الجمعة 14 آذار المقبل في عمان، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني تجمعه بداية شهر آذار المقبل في عمان، استعدادا لمواجهة نظيره الفلسطيني عند 9:15 مساء الخميس 20 آذار على ستاد عمان الدولي، قبل أن يلتقي كوريا الجنوبية عند الثانية -بتوقيت الأردن- ظهر الثلاثاء 25 ذاته، على ملعب سيول كأس العالم بكوريا الجنوبية.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 والعراق ثانيا 11، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشامى، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً نحو الهدف المنشود والتأهل للمونديال.