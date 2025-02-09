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التعادل الإيجابي يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

منذ 11 ثانية
التعادل الإيجابي يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

وطنا اليوم:حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء “ديربي مدريد” والذي جمع الريال وأتلتيكو، السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا”.
بهذا التعادل، وهي نفس نتيجة مباراة الدور الأول على ملعب “ميتروبوليتانو”، رفع ريال مدريد رصيده إلى 50 نقطة محتفظا بصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الأتلتي، الوصيف.
وصبت هذه النتيجة، في مصلحة برشلونة، المتحفز، والذي يملك فرصة تقليص فارق النقاط مع المتصدر إلى نقطتين في حال تحقيقه للفوز في مباراته أمام مضيفه إشبيلية، الأحد، في الجولة ذاتها.
افتتح “الروخي بلانكوس” التسجيل عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالدقيقة 35، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد التحام الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب الريال ضد البرازيلي صامويل لينو داخل منطقة الجزاء، وبعد تأكيد تقنية حكم الفيديو المساعد.
وأدرك الفرنسي كيليان مبابي هدف التعادل لـ”الميرينغي” في الدقيقة 50، بعد تمريرة عرضية من البرازيلي رودريغو سددها الإنجليزي جود بيلينغهام داخل المنطقة لترتد أمام الفرنسي الذي وضعها في الشباك.
وفي مباريات أخرى، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه جيرونا 3-0، وسيلتا فيغو على ريال بيتيس 3-2، وفياريال على مضيفه لاس بالماس 2-1.


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