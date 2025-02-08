المنتخب الأردني للمبارزة ينسحب من بطولة الدوري الأوروبي في بولندا.. وهذا السبب

وطنا اليوم_ذكرت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأردني للمبارزة قرر انسحاب المنتخب الوطني من الدور الأول لبطولة الدوري الأوروبي المقامة في بولندا، وذلك رفضًا لمواجهة لاعبين من الكيان الصهيوني.

وكان لاعبي المنتخب الأردني، جعفر الدجاني ومنذر العبداللات، قد حققا أداءً مميزًا بفوزهما في ثلاث جولات، قبل أن يفاجآ بجدول المنافسات الذي يفرض عليهما مواجهة لاعبين من الكيان الصهيوني، ما دفع رئيس الاتحاد، رعد هارون، إلى اتخاذ قرار الانسحاب فورًا.

ولقي القرار ترحيبًا واسعًا من اللاعبين والجهاز الفني، تأكيدًا على الموقف الأردني الثابت من رفض كافة أشكال التطبيع الرياضي.