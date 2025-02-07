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ولي العهد يزور ضريح الملك الحسين بن طلال

منذ 19 ثانية
ولي العهد يزور ضريح الملك الحسين بن طلال

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وذلك في الذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.
وقرأ سموه الفاتحة على روح الملك الراحل، مستذكرًا مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات التي أرست دعائم الأردن الحديث، ومؤكدًا على استمرار النهج الذي كرّس مبادئ العدل والكرامة الوطنية.
ويُحيي الأردنيون في السابع من شباط من كل عام هذه الذكرى تخليدًا لإرث الحسين بن طلال، الذي قاد المملكة على مدار أكثر من أربعة عقود بحكمة ورؤية استشرافية، وكرّس جهوده لخدمة الوطن وتعزيز وحدته واستقراره.


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