بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

نفاع يتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم انشاء استاد دولي لكرة القدم

منذ 21 ثانية
نفاع يتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم انشاء استاد دولي لكرة القدم

وطنا اليوم:قال أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وكعادته أسعد الأردنيين في ذكرى عيد مولده الميمون بخبر وطني سار بتوجيه الحكومة الى انشاء استاد دولي لكرة القدم، ما يعتبر خطوة في نهضة الرياضة الأردنية ونقطة تحول استراتيجي وانطلاقة خلاقة في مجالات الرياضة والتطور إلى ان نصل إلى العالمية ونتمكن من أن نكون مقصداً للسياحة الرياضية وأيضاً أن ننظم ونستضيف مباريات عالمية.
وحثّ نفاع كافة المؤسسات والشركات والمقتدرين إلى دعم هذا المشروع الوطني، داعياً الحكومة إلى فتح باب التبرعات من خلال صندوق خاص وحساب بنكي لهذا المشروع الاستراتيجي الوطني.
وختم نفاع حديثه قائلاً: أتشرف أن أكون من أوائل الداعمين لهذا المشروع الوطني بمبلغ مائة ألف دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

الجمارك الأردنية: إعفاء الغرامات يشجع على إنهاء القضايا والمصالحة

12:32

توقعات بإقبال قليل من الأردنيين على العمرة في رمضان

12:23

القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية للدورة التكميلية

12:16

رسالة صادمة .. ريال مدريد يشكو من الغش والتلاعب

12:09

تحويل 15 سائقاً عمومياً للحاكم الإداري في الرصيفة

12:01

الصفدي: سنعمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين

11:53

إحباط تهريب 309 كروز دخان قادمة عبر حدود الكرامة

11:40

أميركا تقرر ترحيل 1660 أردنيا

11:26

حكومة غزة تناشد الأردن بإرسال مستلزمات إيواء

11:20

توقيع اتفاقية لتشغيل 3000 أردني في أوروبا

11:14

وفد من الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية يزور مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا لتعزيز التعاون المشترك

10:47

الخطيب: رفع نسبة قبول الطلبة في نظام المنح والقروض الجامعية إلى 70%

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025