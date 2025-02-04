نفاع يتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم انشاء استاد دولي لكرة القدم

وطنا اليوم:قال أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وكعادته أسعد الأردنيين في ذكرى عيد مولده الميمون بخبر وطني سار بتوجيه الحكومة الى انشاء استاد دولي لكرة القدم، ما يعتبر خطوة في نهضة الرياضة الأردنية ونقطة تحول استراتيجي وانطلاقة خلاقة في مجالات الرياضة والتطور إلى ان نصل إلى العالمية ونتمكن من أن نكون مقصداً للسياحة الرياضية وأيضاً أن ننظم ونستضيف مباريات عالمية.

وحثّ نفاع كافة المؤسسات والشركات والمقتدرين إلى دعم هذا المشروع الوطني، داعياً الحكومة إلى فتح باب التبرعات من خلال صندوق خاص وحساب بنكي لهذا المشروع الاستراتيجي الوطني.

وختم نفاع حديثه قائلاً: أتشرف أن أكون من أوائل الداعمين لهذا المشروع الوطني بمبلغ مائة ألف دينار.