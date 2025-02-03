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التعمري يؤكد انتقاله إلى نادي رين الفرنسي

منذ دقيقتان
التعمري يؤكد انتقاله إلى نادي رين الفرنسي

وطنا اليوم:أكد النجم الأردني موسى التعمري الانضمام إلى نادي ستاد رين الفرنسي، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ9 ملايين يورو.
وأكد التعمري في تصريحات أنه سينتقل إلى النادي الفرنسي، ليخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي بعد تألقه مع مونبلييه هذا الموسم.

من هو موسى التعمري؟
موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عامًا، يُعد أحد أبرز اللاعبين الأردنيين في السنوات الأخيرة. بدأ مسيرته الاحترافية مع شباب الأردن قبل أن ينتقل إلى أبويل القبرصي عام 2018، حيث حقق نجاحًا لافتًا وساهم في تتويج الفريق بالدوري القبرصي.
في عام 2021، انتقل إلى أوه لوفيين البلجيكي، ومنه إلى مونبلييه الفرنسي في صيف 2023، حيث قدم أداءً مميزًا هذا الموسم، مسجلاً عدة أهداف وصناعة أخرى، ما لفت أنظار الأندية الأوروبية، ليقترب الآن من الانضمام إلى ستاد رين.
ويُنتظر أن يشكل التعمري إضافة قوية لصفوف ستاد رين، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية في النصف الثاني من الموسم، في ظل طموحاته للمنافسة على المقاعد الأوروبية.


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