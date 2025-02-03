جوارديولا يشيد بفريقه رغم الخسارة الثقيلة أمام آرسنال

وطنا اليوم:أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إعجابه بأداء فريقه رغم السقوط الكبير أمام آرسنال بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عقب المباراة، قال جوارديولا: “أنا نادم فقط على آخر 25 دقيقة، لقد نسينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.

وأضاف المدرب الإسباني: “أي مباراة في ملعب الإمارات صعبة، خصوصًا ضد هذا الفريق. عانينا في الدقائق الأولى، لكن بعد 15 دقيقة، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا جدًا. بعد أن سجلنا هدف التعادل 1-1، حاولنا تغيير طريقة اللعب ودفعنا بـ عمر مرموش كمهاجم ثانٍ، لكننا تلقينا هدفين متتاليين”.

واصل جوارديولا حديثه قائلًا: “أنا آسف على آخر 25 دقيقة، لكن بقية المباراة كانت رائعة بالنسبة لنا.. قد يكون من الصعب تفهم ذلك بالنظر إلى النتيجة، لكنه شعوري الحقيقي”.

وأضاف: “ارتكبنا العديد من الأخطاء، ونعلم أن هذا لا يجب أن يحدث. لعبنا بشخصية ودافعنا بشكل جيد، وكنا نشكل تهديدًا حقيقيًا، لكن لسوء الحظ جاء الهدف الثاني مباشرة بعد تعادلنا”.

وختم جوارديولا حديثه قائلًا:”لا يمكنك فقدان السيطرة بهذه الطريقة، المباراة تمتد لـ 90 دقيقة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا حتى النهاية. كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف أخرى، لكن يجب أن يكون الفريق أكثر استقرارًا بغض النظر عن مجريات اللقاء”.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المرتبة الرابعة.