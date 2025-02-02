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بهدف من صناعة عربية.. هزيمة صاعقة لريال مدريد

منذ 54 دقيقة
بهدف من صناعة عربية.. هزيمة صاعقة لريال مدريد

وطنا اليوم:صعق إسبانيول ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة سجله كارلوس روميرو، السبت، لكن فريق العاصمة لا يزال في صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 22 جولة.
وظن فينيسيوس جونيور أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 21 بعدما أطلق تسديدة قوية مستغلا تمريرة من كيليان مبابي، لكن الحكم ألغى الهدف بعدما دفع المهاجم الفرنسي لاعب المنافس بول لوزانو في بناء الهجمة.
وتصدى جوان غارسيا حارس مرمى اسبانيول لمحاولات في الشوط الثاني من لوكاس فاسكيز وروديغو وجود بلينغهام، قبل أن يحرز روميرو هدف الفوز في الدقيقة 85 عندما انقض على تمريرة اللاعب المغربي الشاب عمر الهلالي.
وتأتي هزيمة ريال مدريد في توقيت حرج للغاية، حيث سيخوض الفريق مباراة في دور الثمانية بكأس إسبانيا الأربعاء مع ليغانيس، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد ملاحقه على الصدارة في الجولة 23 من الدوري، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي منتصف الأسبوع المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وبهذا يتقلص إلى نقطة واحدة الفارق الذي يفصل ريال مدريد المتصدر عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب 2-صفر على مايوركا، علما أن برشلونة صاحب المركز الثالث يبتعد بفارق 7 نقاط عن الصدارة قبل أن يواجه ديبورتيفو ألافيس الأحد.
وفي المقابل ارتقى اسبانيول إلى المركز 17 برصيد 23 نقطة.


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