سيفعلون: تصريحات ترامب حول ترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن

كتب زهدي جانبيك : أثار الرئيس جدلاً واسعاً بتصريحاته التي تدعو إلى ترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن، إما بشكل مؤقت أو دائم.

هذه التصريحات تأتي في إطار سياساته الموالية لإسرائيل والتي تجاهلت حقوق الفلسطينيين.

تصريحات ترامب:

وفقاً للمصادر المتاحة، فإن ترامب اقترح أن تقوم مصر والأردن باستقبال ما بين 1 إلى 2 مليون فلسطيني من غزة.

هذه التصريحات تم تفسيرها على أنها محاولة لـ “تنظيف” غزة من سكانها كحل لأزمات المنطقة الأمنية والإنسانية.

نقاط رئيسية:

1.دعوة لـ “تنظيف” غزة:

استخدم ترامب مصطلح “تنظيف” غزة، مما أثار انتقادات واسعة بسبب طبيعته المهينة والتي تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية للسكان.

المصدر: “ترامب يدعو إلى ‘تنظيف’ غزة وترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.” – Axios.

2.مصر والأردن كدول مضيفة:

اقترح ترامب أن تقوم مصر والأردن باستضافة الفلسطينيين من غزة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كحل للنزاع المستمر في المنطقة.

المصدر: “ترامب يقول إن الأردن ومصر يجب أن يستقبلوا المزيد من الفلسطينيين من غزة.”– The Straits Times.

3. ادعاء انفتاح وموافقتها مصر:

زعم ترامب أن مصر منفتحة على استقبال لاجئين من غزة، لكن القاهرة نفت ذلك على الفور وأكدت التزامها بحقوق الفلسطينيين.

المصدر: ترامب يدعي أن مصر منفتحة على استقبال لاجئين من غزة، والقاهرة تنفي.” – Middle East Eye.

ردود الفعل على اقتراح ترامب:

تصريحات ترامب قوبلت بردود فعل سلبية من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، وهذا يعكس رفضاً واسعاً لفكرة ترحيل الفلسطينيين.

1. رد فعل الأردن:

رفض الأردن بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

المصدر: مصادر محلية عديدة وكذلك دولية، “الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين: ‘الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.'” – Ahram Online.

2. رد فعل مصر:

نفت مصر أي انفتاح على استقبال لاجئين من غزة، وأكدت على دعمها لحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.

المصدر: “القاهرة تنفي ادعاءات ترامب بشأن استقبال لاجئين من غزة.” Middle East Eye.

3. رد فعل حماس:

رفضت حركة حماس، اقتراح ترامب ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: “حماس ترفض خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين من غزة.” – The Jerusalem Post.

4. ردود الفعل الدولية:

تعرضت الفكرة لانتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية، حيث اعتبرت انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال.

تداعيات اقتراح ترامب:

اقتراح ترامب لترحيل سكان غزة له تداعيات سياسية وقانونية وإنسانية كبيرة.

1. التداعيات السياسية:

-تقويض حل الدولتين:

الفكرة تقوض حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي، حيث تعتبر أن الفلسطينيين يجب نقلهم بدلاً من منحهم دولة مستقلة.

– زعزعة الاستقرار الإقليمي:

إجبار مصر والأردن على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية في هذه الدول.

2. التداعيات القانونية:

– انتهاك القانون الدولي:

النقل القسري للسكان محظور بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

-حقوق اللاجئين:

الفلسطينيون في غزة يعتبرون لاجئين بموجب القانون الدولي، ولهم الحق في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

3. التداعيات الإنسانية:

– معاناة النزوح:

ترحيل 1 إلى 2 مليون شخص من غزة سيسبب معاناة هائلة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

– التأثير الاقتصادي:

اقتصاد غزة يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية والتجارة المحدودة. ترحيل السكان سيزيد من عدم الاستقرار ويخلق تحديات اقتصادية جديدة للدول المضيفة.

ما هي دوافع ترامب؟

تصريحات ترامب تعكس سياساته الموالية لإسرائيل والتي تجاهلت حقوق الفلسطينيين. دوافعه تشمل:

1. دعم الأمن الإسرائيلي:

تقليل عدد سكان غزة قد يكون محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، مثل الهجمات الصاروخية والتوترات على الحدود.

2. تقويض الدولة الفلسطينية:

الفكرة تعكس تجاهلاً واسعاً لحقوق الفلسطينيين في السيادة وتقرير المصير، وهو ما ظهر أيضاً في خطة “السلام من أجل الازدهار”. التي حاول تطبيقها ضمن ما يعرف بصفقة القرن.

3. إعادة تشكيل ديناميكيات المنطقة:

إدارة ترامب سعت إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال مبادرات مثل اتفاقيات أبراهام، والسلام من اجلىالازدهار والتي عزلت القضية الفلسطينية خلال رئاسته الاولى.

ملاحظة اخيرة:

تصريحات ترامب حول ترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن تعكس سياساته الموالية لإسرائيل والمتجاهلة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة قوبلت برفض قوي من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

فكرة ترحيل الفلسطينيين تظل مثيرة للجدل ومن غير المرجح أن تحظى بدعم المجتمع الدولي أو الدول المعنية.

السؤال: ما هو رد فعل الشعب الاردني؟ والاهم ، ما هو رد فعل الشعب الفلسطيني؟

السياق التاريخي لمقترحات نقل السكان:

فكرة نقل الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية إلى الدول المجاورة ليست جديدة. فقد تم طرحها من قبل بعض المسؤولين والمحللين الإسرائيليين على مر السنين. غالباً كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية أو التحديات الديموغرافية.

ومع ذلك، يتم انتقاد هذه المقترحات على نطاق واسع باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال.

أمثلة تاريخية رئيسية:

1. خطة ألون (1967):

اقترحها الوزير الإسرائيلي يغال ألون، وتقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية مع تشجيع هجرة الفلسطينيين إلى الأردن.

2. خطة ليبرمان (2004):

اقترح السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مقايضة أراضي تنقل المناطق العربية المكتظة بالسكان في إسرائيل إلى دولة فلسطينية مستقبلية، مع ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

سياسات ترامب المعادية:

السياسات الرئيسية:

1. الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل:

كان قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 2017 بمثابة تحول كبير في السياسة الأمريكية، مما أضعف المطالب الفلسطينية بالقدس الشرقية.

المصدر: “لقد أزلنا القدس، أصعب جزء في المفاوضات، من طاولة النقاش.” – دونالد ترامب، يناير 2020 (بيان البيت الأبيض).

2. قطع المساعدات عن الفلسطينيين:

في عام 2018، قطعت إدارة ترامب التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالفساد وعدم الكفاءة.

المصدر: “الفلسطينيون لم يعودوا راغبين في الحديث عن السلام… لماذا يجب أن ندفع لهم هذه المبالغ الضخمة؟” – دونالد ترامب، يناير 2018 (تويتر).

3. خطة “السلام من أجل الازدهار ” (2020):

اقترحت خطة ترامب للسلام حل الدولتين ولكنها تضمنت أحكاماً تسمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مما يترك الفلسطينيين بأراضٍ محدودة وسيادة منقوصة.

من البداية قلنا ان الموضوع صراع وجود، فلسطيني اسرائيلي ،

وهو الآن صراع وجود اردني … فماذا نحن فاعلون؟