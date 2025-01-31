قرعة كأس العالم لكرة السلة للشباب تضع الأردن والكيان بمجموعة واحدة

وطنا اليوم:سحبت ظهر الجمعة قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما لكرة السلة ، ووضعت المنتخب الوطني الأردني ومنتخب الكيان في مجموعة واحدة.

واسفرت القرعة التي سحبت في قاعة المتحف الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : صربيا – الأرجنتين – نيوزيلاند – مالي

المجموعة الثانية : ألمانيا – سلوفينيا – كندا – الصين

المجموعة الثالثة : سويسرا – الكيان – الدومنيكان – الأردن

المجموعة الرابعة : أميركا – أستراليا – فرنسا – الكاميرون

يذكر ان البطولة ستقام في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين.