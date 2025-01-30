وزارة الشباب: البدء في إنشاء مخططات ستاد دولي جديد لكرة القدم قريبا

وطنا اليوم:قال وزير الشباب بالوكالة وليد المصري، الخميس، إنّ الوزارة ستبدأ بالعمل على إنشاء مخططات الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشائه قريبا.

وأضاف المصري أن كلفة بناء الاستاد الدولي الجديد قد تتراوح بين 120 و150 مليون دينار، حيث ستتكفل به الدولة.

وأشار إلى أنّ وزارة الشباب ستبحث عن جهات ذات خبرات سابقة لتصميم الاستاد الدولي الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشائه.

وتأمل المصري الانتهاء من صيانة جميع المدن الرياضية في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة.

نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، قال، إنّ إنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم سيكون في المدينة الجديدة بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج.

ورجح أن يتم الانتهاء من بناء الستاد الجديد خلال 4 سنوات، كما سيكون هنالك مرافق بمحيط الملعب الجديد.

وأشار إلى أن الأردن بحاجة لاستاد يخدم الرياضة الأردنية، حيث سيتم تجهيز بنية تحتية وتخدم بالمواصلات.

ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة.

كما وجّه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.

قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، الخميس، إن الحكومة ستبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة بأسرع وقت ليكون الملعب الدولي الجديد لكرة القدم نواة لمدينة رياضية أولمبية حديثة ومتطورة.