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الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

منذ 3 ساعات
الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، الخميس، إنّ إنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم سيكون في المدينة الجديدة بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج.
وأضاف جمعة أن الاستاد سيكون شرق العاصمة عمّان بعيد 40 كيلو، كما سيكون بعيدا عن مطار الملكة علياء الدولي 30 كيلو وبعيدا عن محافظة الزرقاء 30 كيلو.
ورجح أن يتم الانتهاء من بناء الستاد الجديد خلال 4 سنوات، كما سيكون هنالك مرافق بمحيط الملعب الجديد.
وبين وجود توجه لتطوير البنية التحتية في ستاد عمّان الدولي، لكن الأردن بحاجة إلى ملاعب جديدة ولذلك سيعلن قريبا عن ملاعب وبنية تحتية رياضية في العقبة.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة لاستاد يخدم الرياضة الأردنية، حيث سيتم تجهيز بنية تحتية وتخدم بالمواصلات.
ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة.
كما وجّه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.
ويأتي التوجيه في إطار الدعم الملكي المتواصل للرياضة والشباب وتقديرا لإنجازات الرياضيين الأردنيين؛ إذ أكد جلالة الملك أن النشامى الذين رفعوا علم الأردن عاليا في مختلف المحافل الدولية، يستحقون الرعاية والدعم من الحكومة، وفي مقدّمة ذلك توفير المنشآت الرياضية النوعية.


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