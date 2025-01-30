حسان: البدء فورًا بتنفيذ توجيهات الملك بإنشاء استاد دولي

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستبدأ فورًا بتنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني بإنشاء استاد دولي لكرة القدم بأعلى المواصفات، ليكون نواةً لمدينة رياضية أولمبية حديثة ومتطورة.

وأوضح حسان، بمناسبة عيد ميلاد الملك، أن هذا المشروع يعكس الاهتمام الملكي بدعم الشباب الأردني وتوفير بيئة رياضية متطورة، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ على مراحل خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن الخطوات الأولى لإنشاء المدينة الجديدة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على استكمال المخططات الخاصة بالمشروع، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.