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الصفدي يمزج بين الحزم والأخلاق وهيبة المجلس ،،،

30 يناير 2025
الصفدي يمزج بين الحزم والأخلاق وهيبة المجلس ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
النقد الذي وجهه سعادة النائب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب لأحد الوزراء اليوم ، يظهر أن الصفدي يمزج بين الحزم بالتعامل مع كل من لا يتعاون مع أعضاء مجلس النواب بالقضايا التي تخدم المواطن والمصلحة العامة من قبل أعضاء السلطة التنفيذية ، وبين الأخلاق الحميدة التي يلتزم بها بالتعامل مع النواب جميعا دون تمييز بين أيا منهم، وكذلك تعامله اللطيف والودود والاحترام مع الإعلام ، فقد سبق وأن اعتذر سعادته أكثر من مرة عما بدر من سوء تقدير مع النواب أو الإعلام ، وهذا يعبر عن خلقه الطيب، وأدبه الجم ، فالإعتذار من شيم الكبار، وشاهدنا أكثر من موقف للسيد الصفدي بالتدخل بالوقت المناسب لحل اشكاليات حصلت بين اللجان وبعض موظفي الحكومة ، وكذلك بين اللجان والصحفيين ، وهذا يعكس عن قدرته وخبرته في إدارة الأزمات بكل لطف وليونة وحكمة رشيدة، وذلك حفاظا على سمعة المجلس لدى المواطنين ، موقف رئيس المجلس مع أحد الوزراء مؤشر واضح أن الصفدي حريص كل الحرص على الحفاظ على هيبة المجلس ، وفقاً لأحكام الدستور الأردني ، والتزاما وتأكيدا على أن المجلس ملتزم بالقيام بصلاحياته الرقابية والتشريعية المناطة بموجب الدستور الأردني والنظام الداخلي للمجلس ، لذلك فقد نجح النائب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب بالحفاظ على التوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي نص عليها الدستور ، كما تمكن من التوازن والمزج بين الحزم في إدارة الجلسات ، والتعامل بأخلاقه وهدوءه لإنجاح سير عمل اللجان والجلسات، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء المجلس ، بما يفضي إلى الحفاظ على هيبة مجلس النواب وسمعته العريقة ، وللحديث بقية


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