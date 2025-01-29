المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره السوري الخميس

وطنا اليوم:يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، نظيره السوري عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام في أندونيسيا.

وتأتي هذه المباراة في إطار البطولة الودية الدولية الرباعية التي يخوضها المنتخب في أندونيسيا، استعدادا للمشاركة في كاس آسيا التي تجري في الصين الشهر المقبل.

وسبق لمنتخب الشباب وأن فاز في البطولة الدولية الودية على منتخبي أندونيسيا والهند، بانتظار مباراته الأخيرة في البطولة الودية يوم غد أمام منتخب سوريا.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب حل بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا للشباب، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الديمقراطية، حيث تقام النهائيات خلال الفترة من 12 شباط وحتى الاول من آذار 2025 في الصين.

وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بحسب مستوياتها، حيث جاء المنتخب الوطني ت20 بالمستوى الثاني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20، والتي تقام في تشيلي.