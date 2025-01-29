بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره السوري الخميس

29 يناير 2025
المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره السوري الخميس

وطنا اليوم:يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، نظيره السوري عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام في أندونيسيا.
وتأتي هذه المباراة في إطار البطولة الودية الدولية الرباعية التي يخوضها المنتخب في أندونيسيا، استعدادا للمشاركة في كاس آسيا التي تجري في الصين الشهر المقبل.
وسبق لمنتخب الشباب وأن فاز في البطولة الدولية الودية على منتخبي أندونيسيا والهند، بانتظار مباراته الأخيرة في البطولة الودية يوم غد أمام منتخب سوريا.
يذكر أن المنتخب الوطني للشباب حل بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا للشباب، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الديمقراطية، حيث تقام النهائيات خلال الفترة من 12 شباط وحتى الاول من آذار 2025 في الصين.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بحسب مستوياتها، حيث جاء المنتخب الوطني ت20 بالمستوى الثاني.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20، والتي تقام في تشيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025