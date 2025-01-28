الهليكوبتر لأول مره في سماء غزة لإيصال المساعدات

الاعلامي سلمان الحنيفات.

بدأت عودة النازحين الى شمال غزة من جنوبها بعد اكثر من عام على النزوح ، وبدأت الأردن وكعادتها منذ بداية الازمة في إرسال المساعدات ولكن بطاقة اكبر من الاول للمدنيين المتضررين من هذا العدوان .

المشاهد المروعة من الدمار بعد عودة النازحين لا يمكن تحملها ليظهر الاردن بقيادته وشعبة واجهزته الامنية والعسكرية كافة ليلبي نداء اكثر من مليون متضرر من هذه الحرب فيعمل على اكثر من جبهه الجو والبر ،فلا يمكن الاكتفاء بالطرق التقليدية لإيصال المساعدات، بل يجب التنويع في ادوات الاغاثة.

تعاني غزة اليوم من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت أحياؤها إلى مناطق منكوبة بسبب العدوان المستمر والدمار الشامل للبنية التحتية فلا يوجد طرق تساعد المركبات في ايصال المواد الغذائية، ولا يوجد مطار من اجل ايصال هذه المساعدات.

اليوم تقدم الاردن اكثر من أداة للإغاثة عن طريق البر والجو ، وطائرات الهليكوبتر لأول مرة وبكميات اكبر فالشاحنات التي كانت رمز الإغاثة أصبحت عاجزة عن الوصول إلى كثير من المناطق المحاصرة تحت الركام