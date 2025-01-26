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سمرين يغيب عن الوحدات في نهائي السوبر

منذ دقيقتان
سمرين يغيب عن الوحدات في نهائي السوبر

وطنا اليوم:اعلن نادي الوحدات ، انه تأكد غياب نجم الفريق مهند سمرين عن كأس “السوبر”الذي يجمعه بمظيره الحسين اربد.
وقال النادي ان طبيب المنتخب الوطني أبلغ مدير نشاط الكرة زياد شلباية أن سمرين تعرض للكسر في قدمه، خلال معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في قطر، وسيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب.
وأضاف النادي : سيتعذر مشاركة سمرين لفريق الوحدات في مباراتي السوبر أمام الحسين إربد يومي 2 و6 الشهر المقبل.


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