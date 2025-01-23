بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفيصلي يعلن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي تراوري

23 يناير 2025
الفيصلي يعلن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي تراوري

وطنا اليوم:أنجز النادي الفيصلي، اليوم الخميس، إجراءات تعاقده مع المدافع الفرنسي الشيخ عمر تراوري من أصول مالية، وذلك لتمثيل فريقه الكروي الأول لمدة موسم ونصف.
وتأتي هذه التعاقدات ضمن التعزيزات التي يجريها مدرب الفريق جمال أبو عابد لاستئناف مشواره في إياب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، الذي ينطلق في 7 شباط “فبراير” المقبل.
وكان النادي الفيصلي قد أعلن أمس تعاقده أيضا مع المدافع التونسي محمد الحمروني لمدة موسم ونصف، وذلك بعد رفع عقوبة حرمانه من التسجيل، بعد شكوى تقدم بها اللاعب التونسي رفيق الكامرجي للحصول على مستحقاته المالية بحكم قضائي من الاتحاد الدولي “فيفا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:11

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

16:22

انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025