مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع النجم المصري عمر مرموش

وطنا اليوم:أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع النجم المصري عمر مرموش، قادما من صفوف اينتراخت فرانكفورت الألماني، نظير صفقة قدرت بـ70 مليون يورو.

وقال عمر مرموش بعد تقديمه، إنه ومنذ صغره كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا “كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. هذا الدوري قوي للغاية ويناسب أسلوب اللعب الذي أتبعه وأنا سعيد حقًا بوجودي هنا”.

وأضاف مرموش :”إنه اختبار آخر بالنسبة لي وهذه مجرد البداية. الآن تبدأ رحلتي مع مان سيتي وآمل أن نتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب وتقديم العديد من المواسم الرائعة معًا “.

وحول وجود هالاند في خط الهجوم، قال مرموش “هو آلة تهديفية وأنا متحمس جدًا لأن أتمكن من اللعب معه على أرض الملعب وتعلم بعض الأشياء منه أيضًا. آمل أن أتمكن من مساعدته، ويمكننا الاستمتاع باللعب معًا… لا أستطيع الانتظار “.

وبهذه الصفقة، بات مرموش أغلى لاعب مصري من حيث قيمة الانتقال، متجاوزا صفقة انتقال محمد صلاح من روما إلى ليفربول (42 مليون يورو)، كما بات أغلى لاعب عربي، بعد تجاوزه صفقة انتقال المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان (68 مليون يورو).