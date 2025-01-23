ريال مدريد يصعق ريد بول سالزبورج بخماسية ممتعة فى دورى الأبطال

وطنا اليوم:حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ضيفه ريد بول سالزبورغ، الأربعاء، على إستاد سانتياغو بيرنابيو في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأنعش ريال مدريد آماله في التأهل إلى الدور المقبل من “التشامبيونز ليغ” عقب فوزه على الفريق النمساوي بنتيجة 5-1.

يدين “الملكي” بهذا الفوز لمثلث بيرمودا الهجومي “رودريغو جوس، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور”.

وافتتح رودريغو باب التسجيل لريال مدريد سريعاً في الدقيقة 23، قبل أن يعود في الدقيقة 34 لهز شباك سالزبورغ مجدداً.

وفي الدقيقة 48، سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث لـ”الميرينغي”، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور اسمه في قائمة هدافي المباراة في الدقيقة 55.

وعاد أفضل لاعب في العالم حسب “فيفا” في هز شباك الفريق الضيف في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 85 سجل سالزبورغ هدف حفظ ماء الوجه في مرمى تيبو كورتوا عن طريق مادس بيدستروب.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد سالزبورغ النمساوي في 3 نقاط في المركز الـ34.