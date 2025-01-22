متمسكا بوصافة الأبطال .. ريمونتادا إعجازية لبرشلونة على بنفيكا

وطنا اليوم:في أمسية ماطرة من ليالي دوري أبطال أوروبا، خطف برشلونة فوزاً مثيراً من قلب ملعب النور أمام بنفيكا.

انتهت قمة بنفيكا وبرشلونة بريمونتادا ساحرة لرفاق رافينيا بنتيجة 5-4 على ملعب النور، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق البرتغالي بالنتيجة في الدقيقة الثانية عن طريق نجم المباراة بامتياز فانجيليس بافليديس، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للبارسا في الدقيقة 13 من علامة الجزاء.

وأضاف اللاعب بافليديس الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 22، قبل أن يعلن عن نفسه بطلاً من أبطال ليالي “التشامبيونز ليغ” بعد أن سجل “هاتريك” في مرمى تشيزني من علامة الجزاء في الدقيقة 30.

وقلص رافينيا النتيجة لـ”البلوغرانا” في الدقيقة 64 بعد خطأ فادح من حارس مرمى “النسور”.

وبعدها بدقيقتين فقط، سجل أراوخو هدفاً عكسياً في مرمى فريقه، مهدياً التقدم مجدداً لفريق العاصمة البرتغالية.

وفي الدقيقة 78 سجل “ليفا” هدفاً ثانياً له والثالث لفريقه برشلونة من علامة الجزاء كذلك، لتصبح النتيجة 4-3.

وقبل نهاية المباراة سجل البارسا هدفاً خاطفاً في الدقيقة 87 عن طريق إريك غارسيا، قبل أن يعود البرازيلي الساحر رافينيا من هز شباك “البحارة” في الوقت القاتل، مهدياً فوزاً مثيراً للفريق الكتالوني.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18، خلف ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة 21 نقطة.