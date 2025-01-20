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استعداداً لرحيله المحتمل.. ليفربول يحدد بديل صلاح

منذ 6 ثواني
استعداداً لرحيله المحتمل.. ليفربول يحدد بديل صلاح

وطنا اليوم:وضع نادي ليفربول أعينه على بديل محتمل لنجمه المصري محمد صلاح الذي قد يغادر أسوار النادي، خاصة أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن عقده المنتهي في الصيف المقبل.
وينتهي عقد هداف نادي ليفربول الصيف المقبل بعد إكماله 8 أعوام مع “الريدز” قادما من نادي روما الإيطالي.
ودخل صلاح في مفاوضات تجديد عقده مع فريقه ليفربول بيد أنه لم يتخذ قرارا بعد وفقا للأنباء هو وزميلاه الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك، ما دعا النادي الإنجليزي إلى إيجاد بديل له بحسب موقع “فيتشاخيس” الإسباني.
ونشر الموقع الإسباني خبر رغبة ليفربول بالتعاقد مع المغربي إبراهيم دياز ليخلف المصري في الفريق خاصة أن المدرب أرنه سلوت أبدى إعجابه به سابقا رغم اعترافه بأهمية بقاء صلاح.
ووصف سلوت صلاح بأنه “أكبر وأفضل مهاجم في تاريخ ليفربول المعاصر: وأنه “لاعب وشخص رائع ورياضي مميز بالإضافة إلى أنه أفضل سفير للبلد الذي يمثله”.
ومع تزايد الشكوك حول رغبة صلاح بالبقاء من عدمه أبان “فيتشاخيس” أن دياز هو أحد أهم أسماء صلاح البديلة في ليفربول بناء على أرقامه المميزة رغم مشاركاته المتباينة سواء مع ريال مدريد الإسباني حيث يلعب أم ميلان الإيطالي في السابق.
ولم يخض دياز مباريات كثيرة منذ تعاقد الريال مع الفرنسي كيليان مبابي وعلى الرغم من ذلك فإنه عندما منح الفرصة الشهر الماضي أمام إشبيلية فقد أحرز وصنع في الفوز الكبير حينها.


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