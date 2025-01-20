بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الجمارك تضبط 17000 عبوة جوس مقلد منتهية الصلاحية

منذ 5 ثواني
الجمارك تضبط 17000 عبوة جوس مقلد منتهية الصلاحية

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية بأن الكوادر العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبعد عمليات البحث والتحري والمراقبة وجمع المعلومات تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على 17000 علبة جوس سعة 10 مل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري والتي كانت مُعدة لبيعها داخل السوق المحلي.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الجهود الرقابية والتفتيشية لكوادر مكافحة التهريب مُستمرة وبموجب أحكام القانون بمراقبة وضبط هذه المواد المخالفة للاحكام القانونية والجمركية كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
وأكد الناطق الإعلامي حرص دائرة الجمارك على حماية صحة المواطن وكذلك القيام بواجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة كافة المواد الممنوعة والضارة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

كابيتال بنك الشريك المصرفي الحصري للدوري الممتاز لكرة السلة الأردني

14:55

حي الطفايلة يتجهز وتكية أم علي تتحرك و1200 طبيب يريدون السفر لغزة

14:40

إعادة طرح عطاء لإدارة عمل شاحنات النقل من العقبة

14:37

“مؤسسة أورنج الأردن” و”مؤسسة أرض البشر (تير دي زوم)” توحدان جهودهما لافتتاح موقعين جديدين ضمن مراكز المرأة الرقمية

14:33

شوارع دمشق .. بسطات للبضاعة التركية والبالة والصرّافين

14:22

ترامب يجهز أوامره التنفيذية المثيرة ويستعد لإلغاء أوامر سلفه

13:16

وفاة خمسيني بحادث دهس في الزرقاء والأمن يبحث عن السائق

13:03

رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة

12:57

أسعار السلع في قطاع غزة تنخفض بشكل جنوني

12:37

ارتفاع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء

12:31

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة

11:58

أسيرات محررات يروين معاناتهن في سجون الاحتلال: المقاومة قدمت هدايا للإسرائيليات ونحن تم جرنا من شعورنا

وفيات
وفيات الاثنين 20-1-2025وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025