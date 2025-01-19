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النشامى يكثف تدريباته في معسكر قطر

19 يناير 2025
النشامى يكثف تدريباته في معسكر قطر

وطنا اليوم:كثف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، ضمن المعسكر التدريبي المقام حاليا في قطر والذي يمتد حتى 29 كانون الثاني الجاري، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ويشهد المعسكر تدريبات صباحية ومسائية يومية، حيث يقيم المنتخب تمارين بدنية بصالة الألعاب الرياضية في مقر إقامته، قبل أن يجري تدريباته على ملعب جامعة قطر.
ويتخلل معسكر النشامى في قطر 3 مواجهات ودية، حيث يلتقي فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد عبدالله بن خليفة، على أن يتجدد اللقاء عند الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد حمد الكبير، ويختتم المعسكر بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين 27 الحالي بذات التوقيت على ستاد عبدالله بن خليفة.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 والعراق ثانيا 11، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً 3 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات


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