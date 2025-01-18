الأردني القيسي بطلا لدولية محاربي الإمارات

وطنا اليوم_أحرز البطل الأردني علي القيسي لقب النزال الرئيسي للنسخة الدولية ال ـ57 من سلسلة بطولة “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وجاء تتويج القيسي باللقب بعد فوزه على البيروفي فيسنتي فارغاس بقرار الحكام في وزن الريشة.

توج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وستيف هارفي الإعلامي والممثل الشهير، وفؤاد درويش الرئيسي التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والنجم البرازيلي السابق زيكو، والهولندي اليستر اوفريم بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، وهينزو جريسي، الخبير العالمي في الجوجيتسو.

وفي بقية النزالات فاز البرازيلي فاغنر نورونيا على الألباني فيلسون ندريجوني، بالضربة الفنية القاضية في وزن الديك، وتغلب رومان لوكاشيفيتش من بيلاروسيا على التركي خاسيني تاتلايف، بالاستسلام في وزن الحر.

وفي نزال السيدات تفوقت البرازيلية كارول فورو على زالفايا كاربتشوف من أوزبكستان، بالضربة القاضية في وزن القشة.

وأعرب البطل علي القيسي عن سعادته بالتتويج بلقب النسخة الدولية لمحاربي الإمارات، والتي تزامنت مع انطلاقة العام الجديد، مؤكدا أنها ستكون أفضل انطلاقة لمزيد من المشاركات.

وأضاف ” كالعادة كان الاستعداد لخوض النزال الرئيسي في محاربي الإمارات مبكرا، لقد خضت نزالا صعبا أمام خصم عنيد لكن الثقة الكبيرة والخبرة كان لها الدور في الحسم”.

وأكد فؤاد درويش أن الحضور الجماهيري، ونخبة النجوم مثل ستيف هارفي، والنجم البرازيلي السابق زيكو، أضاف الكثير للنسخة الحالية من محاربي الإمارات، على الرغم من التحديات التي واجهتها واقامتها قبل نهاية الأسبوع.

من جانبه أعرب ستيف هارفي عن سعادته بالتواجد في بطولة محاربي الإمارات موضحا أنه لم يكن يتوقع أن تكون النزالات بهذه القوة بين نخبة المقاتلين.

وأضاف :” فخور بالتواجد في أبوظبي.. أحب الإمارات، وقيادتها كثيرا لي فيها العديد من المشاريع والذكريات المميزة، وفي القريب ستكون هناك شراكات مع بالمز الرياضية”.