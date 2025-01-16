بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

برشلونة يضرب بالخمسة مجددا.. ويصل إلى ربع نهائي كأس الملك

منذ دقيقتان
برشلونة يضرب بالخمسة مجددا.. ويصل إلى ربع نهائي كأس الملك

وطنا اليوم:لحق برشلونة وليغانيس وخيتافي وأتلتيكو مدريد بفالنسيا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه ريال بيتيس 5-1، والثاني على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3-2، والثالث على مضيفه بونتيفيدرا من الثالثة 1-0، والرابع على مضيفه إلتشي من الثانية 4-0 الاربعاء في ثمن النهائي.
في المباراة الأولى، واصل برشلونة المتوج بلقب كأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في جدة، تألقه وحجز بطاقته إلى ربع النهائي دون عناء.
وتقدم النادي الكاتالوني في الشوط الأول بهدفين للاعب وسطه الدولي غافي (3) ومدافعه الدولي الفرنسي جوليوس كوندي (27)، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الثاني تناوب على تسجيلها البرازيلي رافينيا (58) وفيران توريس (67) ولامين جمال (75).
وسجل مهاجم برشلونة المعار الى ريال بيتيس البرازيلي فيكتور روكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ84 من ركلة جزاء.
وفي الثانية، كان ليغانيس البادئ بالتسجيل عبر مدافعه أدريا ألتيميرا (33)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للكولومبي لويس سواريس (38) والبرازيلي لازارو (52)، قبل أن ينتفض الضيوف في الدقائق الأخيرة ويسجلوا هدفين بواسطة ميغل دي لا فوينتي (77 من ركلة جزاء) ودييغو غارسيا (87).
وفي الثالثة، أنهى خيتافي المنقوص مغامرة بونتيفيدرا الذي أطاح بريال مايوركا الوصيف من دور الـ32، عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله المهاجم ألفارو رودريغيس في الدقيقة الثانية.
وطرد رودريغيس مباشرة في الدقيقة 41، قبل ان يطرد زميله المدافع دييغو ريكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني.
وفي الرابعة، فرض المهاجم الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث نفسه نجما بتسجيله ثنائية من رباعية أتلتيكو مدريد في مرمى مضيفه إلتشي.
وسجل سورلوث الهدفين في الدقيقتين الثامنة والـ29 من ركلة جزاء، قبل أن يترك مكانه للمدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا في مطلع الشوط الثاني.
وتلقى أصحاب الأرض ضربة قاسية مطلع الشوط الثاني إثر طرد المدافع الأرجنتيني نيكولاس ميركاو لتلقيه الإنذار الثاني (50)، فاستغل الضيوف النقص العددي وأضاف رودريغو ريكيلمي الثالث (61) والأرجنتيني خوليان ألفاريس بعد دقيقتين من دخوله مكان ريكيلمي (75).
وكان فالنسيا حجز البطاقة الأولى من أرض مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2-0.
ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءات ريال سوسيداد مع رايو فايكانو، وأتلتيك بلباو حامل اللقب مع أوساسونا، وريال مدريد مع سلتا فيغو.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:00

توقيع عقد جماعي قطاعي يستفيد منه 40 ألف عامل في صالونات التجميل

10:58

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني

10:55

السرحان: الأردن ليس بحاجة لمشغل اتصالات رابع

10:26

الملك: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة والأردن مستمر بالوقوف مع الفلسطينيين

10:22

أهالـي غــزة : لن ننسى مواقف الملك والأردن

10:16

الحكومة: كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عنهم

10:12

اعتماد 6 برامج إقامة وزمالة في مُستشفى الجامعة والجامعة الأردنيّة

10:08

أم درمان عطشى.. ومشاهد طوابير خانقة على ضفاف النيل

09:59

فيديو أشعل التواصل.. 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً

09:54

باسم ياخور يفجر زوبعة: لن أعود لسوريا وما يحصل شوربة

09:45

افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

09:32

جولة رعب ثانية في كاليفورنيا.. رياح قوية تؤجج حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وفيات
وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله