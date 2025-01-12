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برشلونة يضرب الريال بخماسية ويتوج بكأس السوبر الإسباني

منذ دقيقة واحدة
برشلونة يضرب الريال بخماسية ويتوج بكأس السوبر الإسباني

وطنا اليوم_توج برشلونة بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 5-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المُشعة بمدينة جدة السعودية.

 

افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة الخامسة، وتمكن لامين يامال من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 22.

 

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلونة الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يعزز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 39، ليضيف بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

 

وتمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، وسجل اللاعب رودريجو هدف مدريد الثاني في الدقيقة الـ 60 من ضربة حرة مباشرة.


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