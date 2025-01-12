حرائق لوس أنجليس تؤجل مباراتين في دوري NBA

وطنا اليوم:أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) عن تأجيل مباراتين بسبب الحرائق المستعرة التي اجتاحت لوس أنجليس مؤخرًا، ما أثّر على الأجواء والمرافق في المدينة.

وكان من المقرر أن يستضيف لوس أنجليس ليكرز فريق سان أنتونيو سبيرز ونجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بينما يواجه كليبرز فريق شارلوت هورنتس في مباريات ضمن الجدول المعتاد للدوري.

كما تم تأجيل مباراة سابقة بين ليكرز وهورنتس، التي كان من المقرر إقامتها الخميس، بسبب استمرار الحرائق التي اندلعت منذ يوم الثلاثاء، مخلفة أضرارًا كبيرة.

الرابطة لم تحدد بعد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة، معربة عن تعاطفها مع المتضررين من الكارثة الطبيعية التي تسببت في تعطيل الحياة اليومية في المدينة.