ليفاندوفسكي يثير القلق في برشلونة

وطنا اليوم:أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مخاوف الجماهير عقب خروج الفريق منتصرًا بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يُقام بمدينة جدة، السعودية.

سجل هدفي برشلونة كل من جافي في الدقيقة 17، ولامين يامال في الدقيقة 52، ليضمن الفريق الكتالوني مقعده في المباراة النهائية.

ورغم الأداء القوي، أثار خروج ليفاندوفسكي القلق، حيث تم استبداله بفيران توريس، وغادر الملعب وهو يعرج، ما أثار التكهنات حول حالته البدنية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن اللاعب شعر بآلام في كاحله الأيمن، لكن الفحوصات الأولية أظهرت أن الإصابة ليست خطيرة، وتُعتبر مجرد كدمة.

وأوضحت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يُتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في النهائي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على نفس الملعب، ما لم تحدث أي مضاعفات.

وبهذا الفوز، ينتظر برشلونة الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم، لتحديد منافسه في المباراة النهائية.